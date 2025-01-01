images
GreenBean Keeper 02 сумка для фотоаппарата

GreenBean
Артикул: NVF-6055

GreenBean Keeper 02 – сумка для зеркальной камеры (Canon, Nikon, Sony и др.) с зум-объективом среднего размера, зарядное устройство и аксессуары. Внутренний размер, – 145х100х170.

Описание

Сумка GreenBean Keeper 02 вмещает в себе зеркальную камеру с зум-объективом среднего размера и аксессуары.

Изготовлена из прочного износоустойчивого материала, внутри обшита вельветом для защиты оборудования от царапин и повреждений. Двухзамковая молния защитит оборудование от климатических воздействий.

Регулируемая по длине лямка с мягким наплечником и широкая ручка обеспечат комфортную эксплуатацию. При необходимости можно снять лямку и подвесить сумку к разгрузке или ремню брюк.

Основной отсек для техники имеет перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Во внутренних карманах можно разместить карты памяти и батарейки.

С внешней стороны располагаются два кармана-сетки и карман на молнии, в них помещаются дополнительные аксессуары: светофильтры, зарядное устройство, пульт ДУ и т. д. В отдельном отсеке находится дождевик.

Характеристики:

  • внешний материал – полиэстер
  • внутренний материал – полиэстер, вельвет
  • внешний размер, мм – 210х140х250
  • вес, кг – 0,29

