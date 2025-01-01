GreenBean Keeper 02 сумка для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean Keeper 02 – сумка для зеркальной камеры (Canon, Nikon, Sony и др.) с зум-объективом среднего размера, зарядное устройство и аксессуары. Внутренний размер, – 145х100х170.
Сумка GreenBean Keeper 02 вмещает в себе зеркальную камеру с зум-объективом среднего размера и аксессуары.
Изготовлена из прочного износоустойчивого материала, внутри обшита вельветом для защиты оборудования от царапин и повреждений. Двухзамковая молния защитит оборудование от климатических воздействий.
Регулируемая по длине лямка с мягким наплечником и широкая ручка обеспечат комфортную эксплуатацию. При необходимости можно снять лямку и подвесить сумку к разгрузке или ремню брюк.
Основной отсек для техники имеет перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Во внутренних карманах можно разместить карты памяти и батарейки.
С внешней стороны располагаются два кармана-сетки и карман на молнии, в них помещаются дополнительные аксессуары: светофильтры, зарядное устройство, пульт ДУ и т. д. В отдельном отсеке находится дождевик.
Характеристики:
