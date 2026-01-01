Fotokvant Godspeed SY904 сумка

Fotokvant CAP-55-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY904 – V-образная сумка для DSLR-камер с установленным стандартным или широкоугольным объективом. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Ремешок с антискользящей плечевой поддержкой и металлическими карабинами-замками обеспечивает надежную фиксацию камеры на плече. Размер, см – 24х17х27.
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Fotokvant CAP-55-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 55 мм.
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Режим ведущей и ведомой вспышки.
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В комплекте 1 штука.