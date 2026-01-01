Fotokvant Godspeed SY904 сумка

Артикул: NVF-7775

Fotokvant Godspeed SY904 – V-образная сумка для DSLR-камер с установленным стандартным или широкоугольным объективом. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Ремешок с антискользящей плечевой поддержкой и металлическими карабинами-замками обеспечивает надежную фиксацию камеры на плече. Размер, см – 24х17х27.