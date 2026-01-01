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Fotokvant FLH-64 сплит-кольцо с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню
Fotokvant FLH-64 сплит-кольцо с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню
Fotokvant FLH-64 сплит-кольцо с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню
Fotokvant FLH-64 сплит-кольцо с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню
Fotokvant FLH-64 сплит-кольцо с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню
Fotokvant FLH-64 сплит-кольцо с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню

Fotokvant FLH-64 сплит-кольцо с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню

Fotokvant
Артикул: DAN-2985

Сплит-кольцо Fotokvant FLH-64 с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню.

Надежное и удобное в использовании сплит-кольцо для крепления ремня к камере. Кольцо изготовлено из металла и имеет пластиковый держатель. Благодаря треугольной форме оно удобно крепится к проушине фотокамеры и ремню.

Описание

Fotokvant FLH-64 сплит-кольцо с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню

Комплектация

В комплекте  - 2шт

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