Fotokvant FLH-64 сплит-кольцо с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню

Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сплит-кольцо Fotokvant FLH-64 с пластиковым держателем для крепления камеры к ремню.
Надежное и удобное в использовании сплит-кольцо для крепления ремня к камере. Кольцо изготовлено из металла и имеет пластиковый держатель. Благодаря треугольной форме оно удобно крепится к проушине фотокамеры и ремню.
В комплекте - 2шт
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Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Fotokvant CAP-58-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 58 мм.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06, размер - 2,1x6 м, цвет - темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Сумка-обертка неопреновая Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper.
Сумка представляет из себя квадратное полотно специальной ткани с нашитыми застежками-липучками. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-серый.
Штатив gorillapod Fotokvant TM-06, высота - 25 см.
Настольный штатив с гибкими шаровыми ножками. Модель расчитана для применения со смартфонами, экшн-камерами, легкими фото и видеокамерами. Максимальная рабочая высота - 25 см., минимальная - 9 см.