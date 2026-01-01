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-10 %
GreenBean StandBag 300 сумка на колесиках
GreenBean StandBag 300 сумка на колесиках
GreenBean StandBag 300 сумка на колесиках
GreenBean StandBag 300 сумка на колесиках

GreenBean StandBag 300 сумка на колесиках

GreenBean
Артикул: OLE-2267

Износостойкая чемодан-сумка на колесах для перевозки до трех комплектов стоек C-Stand со всеми необходимыми аксессуарами. Внешний размер 137x37x20.5 см, максимальная нагрузка 35 кг. Сумка изготовлена из прочного АБС-пластика и ткани Оксфорд 1680D с водоотталкивающей пропиткой. Для дополнительной защиты предусмотрены прочные ножки, бамперы на углах и направляющие на задней стенке сумки. 

Описание

Характеристики:

  • Внешний размер 137 х 37 х 20,5 см
  • Размер основного отделения 126х34x15 см
  • Максимальная нагрузка 35 кг
  • Вес 11,5 кг

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