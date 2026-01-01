GreenBean StandBag 300 сумка на колесиках

Характеристики:
- Внешний размер 137 х 37 х 20,5 см
- Размер основного отделения 126х34x15 см
- Максимальная нагрузка 35 кг
- Вес 11,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Износостойкая чемодан-сумка на колесах для перевозки до трех комплектов стоек C-Stand со всеми необходимыми аксессуарами. Внешний размер 137x37x20.5 см, максимальная нагрузка 35 кг. Сумка изготовлена из прочного АБС-пластика и ткани Оксфорд 1680D с водоотталкивающей пропиткой. Для дополнительной защиты предусмотрены прочные ножки, бамперы на углах и направляющие на задней стенке сумки.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Photocycle 120BL – автоматический поворотный стол для предметной фотосъемки и создания 3D-фото.
Платформа предназначена для съемки габаритных предметов массой не более 100 кг. Диаметр поворотной платформы составляет 50 см.
Кабель синхронизации платформы и фотоаппарата - преобретается отдельно.
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 35х35х35 мм для предметной фотосъемки. Количество - 3 шт. Материал - акрил.
KUPO KCP-818 Adjustable Baby Side Arm кронштейн регулируемый
Регулируемый кронштейн для бокового крепления большого осветительного прибора в любом месте центральной колонны стальной стойки. Кронштейн оснащен двумя студийными пальцами для установки оборудования, положение кронштейна регулируется по длине 380 мм. Крепление на трубки 25-55 мм с помощью быстродействующего зажима-струбцины (KCP-817).
Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-44 размером 1,35х10 м цвет - черный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.