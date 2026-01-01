images
Elinchrom (33222) cумка для стоек большая

Elinchrom (33222) cумка для стоек большая

Elinchrom
Артикул: NVF-7643

Elinchrom (33222) – cумка для переноски или хранения стоек. Подходит, например, для двух стоек Manfrotto 1004 BAC, или подобных длиною около 107 см в сложенном состоянии, вмещает все стойки Elinchrom, включая Air 121-396 см.

Описание

Характеристики:

  • длинна, см – 110
  • ширина, см – 30
  • диаметр, см – 21

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-23 %
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Арт. FTR-293
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.

-23.44 %640 ₽
490 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Арт. VBR-506
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 23 ч

Falcon Eyes L-3050 A/B – четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором.

Ножки фиксируются с помощью пластиковых винтовых зажимов. Модель имеет устойчивую конструкцию и отличные рабочие характеристики. Комплектуется шаровой головой. Максимальная высота - 3 м, в сложенном состоянии - 93 см. Вес - 1,6 кг.

-10 %2 810 ₽
2 520 ₽
В корзину
Tenba Tripack T488 сумка для стоек
Tenba Tripack T488 сумка для стоек
Tenba Tripack T488 сумка для стоек
Арт. DAN-5289
Tenba Tripack T488 сумка для стоек
Наличие
в наличии 4-10 шт

Сумка Tenba Tripack T488 для стоек и другого оборудования. Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длиной до 47 дюймов. Внешние размеры - 22x22x122 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x121,5 см. Вес - 590 г. Цвет - черный.

8 300 ₽
В корзину
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Арт. NVF-6404
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.

1 860 ₽
В корзину

Видео

Известные фотографы. Энди Уорхол (©Andy Warhol)
Известные фотографы. Энди Уорхол (©Andy Warhol)
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.