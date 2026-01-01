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Cullmann PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива

Cullmann PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива

Cullmann
Артикул: DAN-2714

CULLMANN PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива.

Твердые защитные стенки сумки обеспечивают безопасную транспортировку и хранение штатива. Удобный, регулируемый по длине плечевой ремень с противоскользящей накладкой, мягкая дышащая ткань на спинке сумки и дополнительные ручки для переноски обеспечивают комфортную транспортировку штатива. Внутренняя перегородка на липучке надежно фиксирует штатив внутри сумки. Два кармана на молнии внешний и внутренний для хранения небольших аксессуаров. Размер сумки 100х17х16 см, вес 900 гр.

Описание

Cullmann PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива

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