Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива.
Твердые защитные стенки сумки обеспечивают безопасную транспортировку и хранение штатива. Удобный, регулируемый по длине плечевой ремень с противоскользящей накладкой, мягкая дышащая ткань на спинке сумки и дополнительные ручки для переноски обеспечивают комфортную транспортировку штатива. Внутренняя перегородка на липучке надежно фиксирует штатив внутри сумки. Два кармана на молнии внешний и внутренний для хранения небольших аксессуаров. Размер сумки 100х17х16 см, вес 900 гр.
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Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.
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