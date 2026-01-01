Артикул: DAN-2714

CULLMANN PROTECTOR PodBag 600 сумка для штатива.

Твердые защитные стенки сумки обеспечивают безопасную транспортировку и хранение штатива. Удобный, регулируемый по длине плечевой ремень с противоскользящей накладкой, мягкая дышащая ткань на спинке сумки и дополнительные ручки для переноски обеспечивают комфортную транспортировку штатива. Внутренняя перегородка на липучке надежно фиксирует штатив внутри сумки. Два кармана на молнии внешний и внутренний для хранения небольших аксессуаров. Размер сумки 100х17х16 см, вес 900 гр.