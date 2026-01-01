images
Manfrotto MHXPRO-BHQ6 шаровая головка для штатива

Manfrotto MHXPRO-BHQ6 шаровая головка для штатива

Manfrotto
Артикул: OLE-0864

Manfrotto MHXPRO-BHQ6 – алюминиевая шаровая головка для крепления фото- и видеокамер весом до 10 кг. Имеет возможность панорамирования на 360 градусов. Оснащена тремя пузырьковыми уровнями для более точного позиционирования.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий
  • рабочая высота, см – 12
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • вращение при панорамировании, град. – 360
  • съемная площадка – MSQ6PL/Arca
  • диапазон наклона, град. – от -90 до +40
  • вес, кг – 0,61

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 055XSCC центральная колонна
Арт. OLE-0773
Manfrotto 055XSCC центральная колонна
Временно нет в наличии

Manfrotto 055XSCC – центральная колонна с выравнивающей платформой для штативов Manfrotto 055 NEW серии. Изготовлена из высокопрочного алюминия. Оснащена резьбой 3/8" и пузырьковым уровнем.

6 600 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Арт. DAN-4014
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.

Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.

-10 %440 ₽
390 ₽
В корзину
Manfrotto MT055CXPRO4 055 CARBON FIBRE 4-S TRIPOD карбоновый штатив для фото- и видеокамеры
Арт. NVF-2497
Manfrotto MT055CXPRO4 055 CARBON FIBRE 4-S TRIPOD карбоновый штатив для фото- и видеокамеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MT055CXPRO4 055 CARBON FIBRE 4-S TRIPOD – четырехсекционный карбоновый штатив. Новейшая модель серии PRO. Совершенная конструкция механизмов фиксации увеличивает максимально допустимую нагрузку до 9 кг. Рабочая высота штатива – 9-170 см, вес 2,1 кг. В сложенном состоянии штатив имеет длину 54 см. Разъем 3/8 для установки разнообразных аксессуаров.

106 590 ₽
В корзину

Видео

Штативные головки
Штативные головки
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Стойка со струбциной на столешницу. Для микрофона, камеры или освещения. Кронштейн - пантограф
Стойка со струбциной на столешницу. Для микрофона, камеры или освещения. Кронштейн - пантограф
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.