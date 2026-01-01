Manfrotto MHXPRO-BHQ6 шаровая головка для штатива

Технические характеристики:
- материал – алюминий
- рабочая высота, см – 12
- максимальная нагрузка, кг – 10
- вращение при панорамировании, град. – 360
- съемная площадка – MSQ6PL/Arca
- диапазон наклона, град. – от -90 до +40
- вес, кг – 0,61
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MHXPRO-BHQ6 – алюминиевая шаровая головка для крепления фото- и видеокамер весом до 10 кг. Имеет возможность панорамирования на 360 градусов. Оснащена тремя пузырьковыми уровнями для более точного позиционирования.
Технические характеристики:
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Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.
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