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Manfrotto MT055CXPRO4 055 CARBON FIBRE 4-S TRIPOD карбоновый штатив для фото- и видеокамеры

Manfrotto MT055CXPRO4 055 CARBON FIBRE 4-S TRIPOD карбоновый штатив для фото- и видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-2497

Manfrotto MT055CXPRO4 055 CARBON FIBRE 4-S TRIPOD – четырехсекционный карбоновый штатив. Новейшая модель серии PRO. Совершенная конструкция механизмов фиксации увеличивает максимально допустимую нагрузку до 9 кг. Рабочая высота штатива – 9-170 см, вес 2,1 кг. В сложенном состоянии штатив имеет длину 54 см. Разъем 3/8 для установки разнообразных аксессуаров.

Описание

Ключевой особенностью 055CXPRO4 является 90-градусный механизм центральной штанги, который позволяет использовать ее не только, как обычно вертикально, но и горизонтально, чтобы открыть широкий диапазон кадрирования и разнообразные возможности съемки; это делает 055CXPRO4 крайне универсальным штативом, подходящим для фото- и видеосъемки. Переключение между вертикальным и горизонтальным положением центральной штанги не требует разборки штатива, это можно сделать даже с установленной фото- или видеокамерой.

Четырехсекционные ножки помогают уменьшить длину штатива в сложенном состоянии, что делает его очень компактным и удобным для хранения и перемещения. Данная модель трипода – находка для любого путешествующего фотографа. Специальный дизайн QPL-рычагов позволяет быстро и комфортно, в одно действие, открыть все ноги, а также гарантирует более мощную блокировку каждой секции. Таким образом штатив обладает большей стабилизацией и жесткостью по сравнению с традиционной конструкцией рычагов.

Специальные селекторы позволяют каждой ноге быть самостоятельной и прочно устанавливаться на любой из предустановленных углов, снова позволяя значительную свободу позиционирования. Пузырьковый уровень, встроенный в верхней части центральной колонки, предназначен для точного кадрирования и свободно вращается вокруг центра штанги, поэтому его можно расположить там, где это удобнее для фотографа, чтобы видеть его во время регулировки штатива. Штатив 055CXPRO4 имеет разъем Easy Link для поддержки фото- и видеоаксессуаров (осветитель, вспышка, отражатель, или другое оборудование), что дает возможность сделать из него практически мобильную студию. Производство: Италия.

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 54
  • максимальная высота, см – 170
  • минимальная высота, см – 9,0
  • максимальный вес, кг – 9
  • вес, кг – 2,1

Комплектация

    

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