Cullmann CONCEPT ONE PodBag 180 сумка для штатива

Grifon FA-033 – поворотная металлическая муфта с отверстиями 8/16/19/25 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 0,7 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CONCEPT ONE PodBag 180 – удобная сумка для хранения и транспортировки штатива. Изготовлена из прочного высококачественного материала. Для переноски имеется регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой. Размеры, мм – 70х70х550. Вес, г – 340.
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Grifon FA-033 – поворотная металлическая муфта с отверстиями 8/16/19/25 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 0,7 кг.
Manfrotto 196AC – небольшой зажим-струбцина для крепления оборудования на круглые основания диаметром от 2 мм до 16 мм (5/8"). Идеально подходит для использования с продуктами серии Magic Arm и Articulated Arm.
Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
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