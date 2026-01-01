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Cullmann CONCEPT ONE PodBag 180 сумка для штатива

Cullmann CONCEPT ONE PodBag 180 сумка для штатива

Cullmann
Артикул: OLE-1399

Cullmann CONCEPT ONE PodBag 180 – удобная сумка для хранения и транспортировки штатива. Изготовлена из прочного высококачественного материала. Для переноски имеется регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой. Размеры, мм – 70х70х550. Вес, г – 340.

Описание

Cullmann CONCEPT ONE PodBag 180 сумка для штатива

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