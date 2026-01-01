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VaKo комплект масок гобо №2
VaKo комплект масок гобо №2
VaKo комплект масок гобо №2
VaKo комплект масок гобо №2
VaKo комплект масок гобо №2
VaKo комплект масок гобо №2

VaKo комплект масок гобо №2

VaKo
Артикул: DAN-9707

Комплект масок гобо - это трафареты, создающие узоры с помощью освещения. С помощью маски можно получить имитацию света из окна, через жалюзи или лучи света, проходящие сквозь ветки деревьев. В наборе пять масок размером 21 х 29 см.

Описание

Создавая иллюзию пространства и форм, гобо быстро превращаются в творческую технику световой фотографии, добавляя новые измерения изображениям.

Для использования маски гобо можно воспользоваться любым источником постоянного света, даже фонариком на телефоне.

Меняя расстояние между источником света и маской гобо, можно влиять на формирование тени, чем ближе маска к осветителю, тем более размытый рисунок.

!!! Маски поставляются в защитной плёнке, для получения зеркального эффекта рекомендуем снять плёнку!

Комплектация

  • Маска гобо - 5 шт
  • Чехол для хранения - 1 шт

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