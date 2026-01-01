DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м черный

Арт. MTG-3626

Данный тип скотча GAFFA (гаффа) - идеален для использования на телевидении, в театрах, выставках, ивент мероприятиях и банкетных залах - где важно удобство использования, антибликовые свойства и возможность делать пометки (маркером или ручкой) на поверхности скотча.

Намотка 45 метров