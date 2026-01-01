DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м черный

Характеристики:
- Ширина 50 мм
- Длина 25 м
- Цвет черный
- Армированный нет
- Материал основы ткань
- Клеящий слой натуральный каучук
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональный черный тейп на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м.
Характеристики:
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Профессиональный черный тейп на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 50 мм, длина 50 м.
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