DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м ярко розовый

Характеристики:
- Ширина 25 мм
- Длина 9 м
- Цвет ярко-розовый
- Армированный нет
- Материал основы ткань
- Клеящий слой натуральный каучук
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональный тейп ярко-розового цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 9 м
Характеристики:
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