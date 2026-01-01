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DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м ярко голубой

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м ярко голубой

DGTape
Артикул: OLE-2667

Профессиональный тейп ярко-голубого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 9 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 25 мм
  • Длина 9 м
  • Цвет ярко-голубой
  • Армированный нет
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой натуральный каучук

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