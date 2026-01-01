DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м ярко зеленый UMF25/25/G

Характеристики:
- Ширина 25 мм
- Длина 25 м
- Цвет ярко-зеленый
- Армированный нет
- Материал основы ткань
- Клеящий слой натуральный каучук
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональный тейп ярко-зеленого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 25 м
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
DGTape MATT Gaffa Tape Green - тейп матовый зеленый, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - зеленый, матовый.
Профессиональный тейп ярко-оранжевого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 25 м
Профессиональный тейп ярко-голубого на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 25 м
Профессиональный тейп ярко-желтого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 25 м
DGTape MATT Gaffa Tape Blue - тейп матовый синий, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - синий, матовый.
Fotokvant GP-1525 Blue gaffer tape тейп УФ голубой 15 мм х 25 м. Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Blue gaffer tape - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - голубой.
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов.
Дисторшн грид для съемки искажений объективов. Размеры - 120x62см, толщина 0.7мм. Имеет магнитное основание. Не боится влаги и не мнется. Покрыт матовой ламинацией. В комплекте грид и магнитные наклейки для записи сопутствующей информации. Поставляется в прочном картонном тубусе.
Kupo KCP-735 Binocular Clamp супер-кламп держатель для бинокля
Идеальное решение для надежной установки бинокля на любую штативную головку. Уникальный дизайн с большими угловыми губками, удерживающими бинокль и предотвращающими его выскальзывание. В нижней части зажима предусмотрено крепление для стандартной штативной резьбы для установки зажима на стойку или штатив.
DGTape MATT Gaffa Tape White - тейп матовый белый, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - белый, матовый.