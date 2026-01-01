DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м ярко зеленый UMF25/25/G

Арт. OLE-1468

Kupo KCP-735 Binocular Clamp супер-кламп держатель для бинокля

Идеальное решение для надежной установки бинокля на любую штативную головку. Уникальный дизайн с большими угловыми губками, удерживающими бинокль и предотвращающими его выскальзывание. В нижней части зажима предусмотрено крепление для стандартной штативной резьбы для установки зажима на стойку или штатив.



