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Kupo KCP-735 Binocular Clamp супер-кламп держатель для бинокля

Kupo KCP-735 Binocular Clamp супер-кламп держатель для бинокля

Kupo
Артикул: OLE-1468

Kupo KCP-735 Binocular Clamp супер-кламп держатель для бинокля

Идеальное решение для надежной установки бинокля на любую штативную головку. Уникальный дизайн с большими угловыми губками, удерживающими бинокль и предотвращающими его выскальзывание. В нижней части зажима предусмотрено крепление для стандартной штативной резьбы для установки зажима на стойку или штатив.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата 13-55 мм.
  • Максимальная нагрузка 20 кг
  • Вес 0,45кг

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