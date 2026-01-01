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GreenBean EC16-65 поворотная муфта для перекладины

GreenBean EC16-65 поворотная муфта для перекладины

GreenBean
Артикул: MTG-0268

Поворотная муфта - это узел, с помощью которого можно создать (и зафиксировать) угол между двумя независимыми перекладинами. Может крепиться на шпигот стойки, штангу диаметром до 16 мм. Материал - металл.

Описание

Муфта GreenBean EC16-65 предназначена для установки дополнительных длинных штанг с фиксированными (стандартизованными) диаметрами 16 / 12 / 10 мм под углом к несущей штанге (стойке со шпиготом) диаметром до 16 мм.

С помощью муфты и дополнительных штанг можно «вынести» осветительное оборудование, отражатели и др. как можно дальше от оси опоры (стойки) - но как можно ближе к объекту съёмки.

Все элементы конструкции муфты (включая ручки) изготовлены из металла. Для предотвращения проворота муфты под нагрузкой используется прокладка (из алюминия) с насечками.

Характеристики:

  • материал - алюминиевый сплав
  • посадочный диаметр под стойку- 16 мм
  • посадочные размеры под штанги - 16 / 12 / 10 мм
  • размеры - 175 х 93 х 65 мм
  • вес - 640 г

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