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П-Фото (1190-61) системная труба 60 см (гайка-посадочный вал 5/8&quot; и 1/4&quot;)

П-Фото (1190-61) системная труба 60 см (гайка-посадочный вал 5/8&quot; и 1/4&quot;)

П-Фото
Артикул: NVF-1922

П-Фото (1190-61) – системная труба со стандартным посадочным валом диаметром 5/8" и резьбовым винтом 1/4". Длина трубы 60 см.

Описание

П-Фото (1190-61) системная труба 60 см (гайка-посадочный вал 5/8&quot; и 1/4&quot;)

Комплектация

(1190-61)

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