Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1190-61) – системная труба со стандартным посадочным валом диаметром 5/8" и резьбовым винтом 1/4". Длина трубы 60 см.
(1190-61)
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Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
Grifon CL-22 – профессиональный универсальный зажим суперкламп. Используется для установки студийного оборудования на стойки или трубы диаметром от 13 до 55 мм или плоские поверхности. Оборудован переходником 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,6 кг.
Fotokvant RMU-1 – поворотная муфта для установки перекладины на студийные стойки. Позволяет регулировать угол наклона перекладины. Устанавливается на стандартный адаптер 16 мм. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 19,22,25 и 28 мм. Материал – АВС-пластик. Вес, г – 223.
Falcon Eyes NMBG-48M (15121) – металлический гибкий держатель длиной 55 см, диаметр штанги 17 мм. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце головка диаметром 5/8" с резьбой 3/8", на другом — головка 5/8" с резьбой 1/4". Вес штанги 0,55 кг.