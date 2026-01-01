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П-Фото (1190-1) системная труба 10 см (винт-гайка)

П-Фото (1190-1) системная труба 10 см (винт-гайка)

П-Фото
Артикул: NVF-1915

П-Фото (1190-1) – системная труба для крепления и монтажа оборудования. Длина трубы 10 см.

Описание

П-Фото (1190-1) системная труба 10 см (винт-гайка)

Комплектация

(1190-1)

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