П-Фото (1190-1) системная труба 10 см (винт-гайка)

Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1190-1) – системная труба для крепления и монтажа оборудования. Длина трубы 10 см.
(1190-1)
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Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.
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