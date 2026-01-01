Fotokvant (1190-9) системная труба 90 см (винт-гайка)

Арт. OLE-0399

до конца распродажи 2 дн, 19 ч

GreenBean PowerGrip PG-008 – профессиональный двойной хомут для соединения труб диаметром от 30 мм до 35 мм под углом 90 градусов. Изготовлен из легкого и прочного алюминия, выдерживает оборудование весом до 300 кг.