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Fotokvant (1190-9) системная труба 90 см (винт-гайка)

Fotokvant (1190-9) системная труба 90 см (винт-гайка)

Fotokvant
Артикул: NVF-2988

Fotokvant (1190-9) системная труба для крепления и монтажа оборудования. Длина трубы 90 см.

 

 

Описание

Fotokvant (1190-9) системная труба 90 см (винт-гайка)

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