Fotokvant (1190-3) системная труба 30 см (винт-гайка)

Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant (1190-3) – системная труба для крепления и монтажа оборудования. Длина трубы 30 см.
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Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.
GreenBean PowerGrip PG-088 – профессиональный двойной хомут для соединения труб диаметром от 40 мм до 50 мм под углом 90 градусов. Изготовлен из легкого и высокопрочного алюминия, выдерживает установку оборудование весом до 300 кг.