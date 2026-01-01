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Fotokvant (1190-3) системная труба 30 см (винт-гайка)

Fotokvant (1190-3) системная труба 30 см (винт-гайка)

Fotokvant
Артикул: NVF-2990

Fotokvant (1190-3) системная труба для крепления и монтажа оборудования. Длина трубы 30 см.

 

 

Описание

Fotokvant (1190-3) системная труба 30 см (винт-гайка)

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