Falcon Eyes NMBG-4M8F штанга гибкая

Зажим для установки студийного оборудования на квадратные трубы (перекладины, штанги), столешницы и другие плоские поверхности.
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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes NMBG-4M8F – металлический гибкий держатель длиной 55 см, диаметр штанги 17 мм. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце головка диаметром 5/8" с винтом 1/4", на другом – шестиугольное крепление 5/8" для зажима (например, Falcon Eyes CL-22) с гайкой 3/8". Вес штанги 0,55 кг.
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Зажим для установки студийного оборудования на квадратные трубы (перекладины, штанги), столешницы и другие плоские поверхности.