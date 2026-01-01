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Falcon Eyes NMBG-4M8F штанга гибкая

Falcon Eyes NMBG-4M8F штанга гибкая

Falcon Eyes
Артикул: VBR-547

Falcon Eyes NMBG-4M8F – металлический гибкий держатель длиной 55 см, диаметр штанги 17 мм. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце головка диаметром 5/8" с винтом 1/4", на другом – шестиугольное крепление 5/8" для зажима (например, Falcon Eyes CL-22) с гайкой 3/8". Вес штанги 0,55 кг.

Описание

Falcon Eyes NMBG-4M8F штанга гибкая

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