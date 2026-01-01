Falcon Eyes CL-35AP зажим

Описание

На конце зажима расположен палец 5/8 с посадочной резьбой 1/4 - на него устанавливается небольшой осветитель, вспышка, микрофон или любое другое студийное оборудование, имеющее соответствующее крепление.

Струбцина зажима регулируется в пределах 30 мм и подойдет для крепления к большинству столешниц. Резиновая накладка на винтовом зажиме помогает предотвратить скольжение и надежно фиксируется на поверхности из любого материала.

Изготовлен из алюминия.

Цвет черный

Размер упаковки 14.5х8х7 см

Вес 0.22 кг.

Вес с упаковкой 0.25 кг