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Fotokvant FLX-03 гибкая штанга 50 см с резьбой 1/4 дюйма для установки планшета
Fotokvant FLX-03 гибкая штанга 50 см с резьбой 1/4 дюйма для установки планшета
Fotokvant FLX-03 гибкая штанга 50 см с резьбой 1/4 дюйма для установки планшета
Fotokvant FLX-03 гибкая штанга 50 см с резьбой 1/4 дюйма для установки планшета

Fotokvant FLX-03 гибкая штанга 50 см с резьбой 1/4 дюйма для установки планшета

Fotokvant
Артикул: DAN-4600

Гибкая штанга Fotokvant FLX-03 с резьбой 1/4 дюйма для установки планшета.

Металлическая гибкая штанга, имеет с одной стороны наконечники типа мама с резьбой 1/4", а с другой - держатель планшета. Длина - 50 см. Вес - 0,5 кг.

Описание

Fotokvant FLX-03 гибкая штанга 50 см с резьбой 1/4 дюйма для установки планшета

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