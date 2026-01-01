Fotokvant FLX-03 гибкая штанга 50 см с резьбой 1/4 дюйма для установки планшета

Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Гибкая штанга Fotokvant FLX-03 с резьбой 1/4 дюйма для установки планшета.
Металлическая гибкая штанга, имеет с одной стороны наконечники типа мама с резьбой 1/4", а с другой - держатель планшета. Длина - 50 см. Вес - 0,5 кг.
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Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.
Вес - 250 грамм.
Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.
Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.