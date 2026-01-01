Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 штанга гибкая

Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 – гибкая штанга для точного позиционирования оборудования
Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 (артикул DAN-3693) – это универсальный аксессуар для установки и точного позиционирования различного фото- и видеооборудования. Благодаря своей гибкой конструкции, штанга позволяет зафиксировать оборудование под любым углом, что особенно полезно при работе с компактными вспышками, микрофонами, светодиодными панелями и другими аксессуарами.
Штанга имеет длину 58 см и изготавливается из прочного анодированного металла. Она способна выдерживать нагрузку до 3 кг, что делает ее надежным решением для профессионального использования. Штанга имеет неограниченный ресурс на изгиб, что позволяет многократно изменять ее конфигурацию без потери прочности.
На концах штанги расположены стандартные латунные шпиготы с резьбовыми соединениями 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Это обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования и аксессуаров. Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом, создавая длинные, гибкие и надежные держатели для фототехники.
Назначение и применение
- Установка и позиционирование компактных вспышек и осветителей.
- Крепление микрофонов, мониторов и других аксессуаров.
- Создание гибких держателей для предметной съемки.
- Использование в составе риг-систем и многокамерных установок.
- Крепление оборудования на стойки, столешницы, трубы и перекладины с помощью зажимов и держателей.
Ключевые особенности
- Длина штанги: 58 см.
- Диаметр штанги: 18 мм.
- Материал: анодированный металл.
- Вес: 630 г.
- Неограниченный ресурс на изгиб.
- Стандартные шпиготы 5/8 дюйма с резьбой 1/4" и 3/8".
- Максимальная нагрузка до 3 кг.
- Возможность объединения нескольких штанг в одну конструкцию.
Технические характеристики
- Тип: Гибкая штанга.
- Бренд: Falcon Eyes.
- Модель: FlexArm FA50-M4M8.
- Длина: 58 см.
- Диаметр: 18 мм.
- Материал: Анодированный металл.
- Вес: 630 г.
- Тип резьбы: 1/4" и 3/8".
- Тип шпигота: 5/8 дюйма.
Как использовать штангу
- Придайте штанге необходимую форму и угол наклона.
- Закрепите один конец штанги на опоре (стойке, столешнице, трубе) с помощью зажима или держателя.
- На второй конец штанги установите оборудование, используя соответствующую резьбу (1/4" или 3/8").
- При необходимости объедините несколько штанг в одну конструкцию для создания более длинного держателя.
Преимущества использования
- Гибкость и возможность точного позиционирования оборудования.
- Прочный и надежный анодированный металл.
- Высокая совместимость благодаря стандартной резьбе.
- Возможность объединения нескольких штанг.
- Неограниченный ресурс на изгиб.
Совместимость
- Зажимы и держатели: совместим с зажимами, имеющими крепление под шпигот 5/8 дюйма.
- Оборудование: совместим с любым оборудованием, имеющим резьбу 1/4" или 3/8".
Уход и хранение
- Храните штангу в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
- Для очистки корпуса используйте мягкую сухую ткань.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Избегайте падений и сильных ударов, которые могут повредить покрытие.