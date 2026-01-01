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Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 штанга гибкая
Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 штанга гибкая

Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 штанга гибкая

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3693

Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8. Гибкая штанга длиной - 58 см, на концах имеет стандартные шпиготы 5/8 дюйма с винтами с резьбой 1/4" и 3/8", вес 630 г.

Описание

Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 – гибкая штанга для точного позиционирования оборудования

Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 (артикул DAN-3693) – это универсальный аксессуар для установки и точного позиционирования различного фото- и видеооборудования. Благодаря своей гибкой конструкции, штанга позволяет зафиксировать оборудование под любым углом, что особенно полезно при работе с компактными вспышками, микрофонами, светодиодными панелями и другими аксессуарами.

Штанга имеет длину 58 см и изготавливается из прочного анодированного металла. Она способна выдерживать нагрузку до 3 кг, что делает ее надежным решением для профессионального использования. Штанга имеет неограниченный ресурс на изгиб, что позволяет многократно изменять ее конфигурацию без потери прочности.

На концах штанги расположены стандартные латунные шпиготы с резьбовыми соединениями 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Это обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования и аксессуаров. Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом, создавая длинные, гибкие и надежные держатели для фототехники.

Назначение и применение

  • Установка и позиционирование компактных вспышек и осветителей.
  • Крепление микрофонов, мониторов и других аксессуаров.
  • Создание гибких держателей для предметной съемки.
  • Использование в составе риг-систем и многокамерных установок.
  • Крепление оборудования на стойки, столешницы, трубы и перекладины с помощью зажимов и держателей.

Ключевые особенности

  • Длина штанги: 58 см.
  • Диаметр штанги: 18 мм.
  • Материал: анодированный металл.
  • Вес: 630 г.
  • Неограниченный ресурс на изгиб.
  • Стандартные шпиготы 5/8 дюйма с резьбой 1/4" и 3/8".
  • Максимальная нагрузка до 3 кг.
  • Возможность объединения нескольких штанг в одну конструкцию.

Технические характеристики

  • Тип: Гибкая штанга.
  • Бренд: Falcon Eyes.
  • Модель: FlexArm FA50-M4M8.
  • Длина: 58 см.
  • Диаметр: 18 мм.
  • Материал: Анодированный металл.
  • Вес: 630 г.
  • Тип резьбы: 1/4" и 3/8".
  • Тип шпигота: 5/8 дюйма.

Как использовать штангу

  1. Придайте штанге необходимую форму и угол наклона.
  2. Закрепите один конец штанги на опоре (стойке, столешнице, трубе) с помощью зажима или держателя.
  3. На второй конец штанги установите оборудование, используя соответствующую резьбу (1/4" или 3/8").
  4. При необходимости объедините несколько штанг в одну конструкцию для создания более длинного держателя.

Преимущества использования

  • Гибкость и возможность точного позиционирования оборудования.
  • Прочный и надежный анодированный металл.
  • Высокая совместимость благодаря стандартной резьбе.
  • Возможность объединения нескольких штанг.
  • Неограниченный ресурс на изгиб.

Совместимость

  • Зажимы и держатели: совместим с зажимами, имеющими крепление под шпигот 5/8 дюйма.
  • Оборудование: совместим с любым оборудованием, имеющим резьбу 1/4" или 3/8".

Уход и хранение

  • Храните штангу в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
  • Для очистки корпуса используйте мягкую сухую ткань.
  • Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
  • Избегайте падений и сильных ударов, которые могут повредить покрытие.

Комплектация

  • Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8.

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