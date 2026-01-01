Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 штанга гибкая

Описание

Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 – гибкая штанга для точного позиционирования оборудования

Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 (артикул DAN-3693) – это универсальный аксессуар для установки и точного позиционирования различного фото- и видеооборудования. Благодаря своей гибкой конструкции, штанга позволяет зафиксировать оборудование под любым углом, что особенно полезно при работе с компактными вспышками, микрофонами, светодиодными панелями и другими аксессуарами.

Штанга имеет длину 58 см и изготавливается из прочного анодированного металла. Она способна выдерживать нагрузку до 3 кг, что делает ее надежным решением для профессионального использования. Штанга имеет неограниченный ресурс на изгиб, что позволяет многократно изменять ее конфигурацию без потери прочности.

На концах штанги расположены стандартные латунные шпиготы с резьбовыми соединениями 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Это обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования и аксессуаров. Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом, создавая длинные, гибкие и надежные держатели для фототехники.

Назначение и применение

Установка и позиционирование компактных вспышек и осветителей.

Крепление микрофонов, мониторов и других аксессуаров.

Создание гибких держателей для предметной съемки.

Использование в составе риг-систем и многокамерных установок.

Крепление оборудования на стойки, столешницы, трубы и перекладины с помощью зажимов и держателей.

Ключевые особенности

Длина штанги: 58 см.

Диаметр штанги: 18 мм.

Материал: анодированный металл.

Вес: 630 г.

Неограниченный ресурс на изгиб.

Стандартные шпиготы 5/8 дюйма с резьбой 1/4" и 3/8".

Максимальная нагрузка до 3 кг.

Возможность объединения нескольких штанг в одну конструкцию.

Технические характеристики

Тип: Гибкая штанга.

Бренд: Falcon Eyes.

Модель: FlexArm FA50-M4M8.

Длина: 58 см.

Диаметр: 18 мм.

Материал: Анодированный металл.

Вес: 630 г.

Тип резьбы: 1/4" и 3/8".

Тип шпигота: 5/8 дюйма.

Как использовать штангу

Придайте штанге необходимую форму и угол наклона. Закрепите один конец штанги на опоре (стойке, столешнице, трубе) с помощью зажима или держателя. На второй конец штанги установите оборудование, используя соответствующую резьбу (1/4" или 3/8"). При необходимости объедините несколько штанг в одну конструкцию для создания более длинного держателя.

Преимущества использования

Гибкость и возможность точного позиционирования оборудования.

Прочный и надежный анодированный металл.

Высокая совместимость благодаря стандартной резьбе.

Возможность объединения нескольких штанг.

Неограниченный ресурс на изгиб.

Совместимость

Зажимы и держатели: совместим с зажимами, имеющими крепление под шпигот 5/8 дюйма.

Оборудование: совместим с любым оборудованием, имеющим резьбу 1/4" или 3/8".

Уход и хранение