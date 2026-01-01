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П-Фото (1099-3) KIT комплект из трех крепежных пяток
П-Фото (1099-3) KIT комплект из трех крепежных пяток
П-Фото (1099-3) KIT комплект из трех крепежных пяток
П-Фото (1099-3) KIT комплект из трех крепежных пяток

П-Фото (1099-3) KIT комплект из трех крепежных пяток

FST
Артикул: DAN-4727

Комплект П-Фото (1099-3) KIT из трех крепежных пяток.

Крепежная пятка необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта.

В комплекте - 3 шт.

Описание

П-Фото (1099-3) KIT комплект из трех крепежных пяток

Комплектация

Крепежная пятка - 3 шт.

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