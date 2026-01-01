П-Фото (1099-3) KIT комплект из трех крепежных пяток

Manfrotto FF3226 комплект кареток с держателем кабеля для подвесной системы Manfrotto.
Каретки оснащены колесами для плавного перемещения по рельсам подвесной системы. В комплекте 5 кареток.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект П-Фото (1099-3) KIT из трех крепежных пяток.
Крепежная пятка необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта.
В комплекте - 3 шт.
Крепежная пятка - 3 шт.
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Manfrotto FF3226 комплект кареток с держателем кабеля для подвесной системы Manfrotto.
Каретки оснащены колесами для плавного перемещения по рельсам подвесной системы. В комплекте 5 кареток.
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