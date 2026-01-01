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Grifon S-13 потолочная подвесная система 3х3 м

Grifon S-13 потолочная подвесная система 3х3 м

Grifon
Артикул: OLE-1296

Grifon S-13 - потолочная система монтажа осветительных приборов, размером 3х3 м.

Включает в себя стационарные рельсы, перемещаемые ходовые рельсы, пантографы высотой 1.8 метра. Предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо.

Описание

При использовании подвесной системы Grifon S-13 фотограф получает безграничную свободу в размещении осветительных приборов, ему становится доступна легкость в смене направленности освещения.

Система Grifon S-13 состоит из трех пантографов и четырех рельс. Вся система крепится к потолку. Подвесная потолочная система может быть установлена в помещении длиной более 3 метров, шириной более 3 м, высота потолков должна быть больше 2 м.

Подробнее о возможностях подвесной потолочной системы Grifon S-13 вы можете узнать у менеджеров магазина Фотогора.

Комплектация

  • Направляющие - 4 шт.
  • Пантограф - 3 шт.
  • Одинарная каретка - 3 шт.
  • Двойная каретка - 2 шт.
  • Двойная каретка с тормозом - 2 шт.
  • Крепежная пятка - 6 шт.
  • Ограничитель тросика - 51 шт.
  • Шкив -15 шт.
  • Шкив с болтом, гайкой и прокладкой - 12 шт.
  • Защелка держателя вспышки - 3 шт.
  • Предохранительная стальная проволока - 3 шт.
  • Регулировочная рукоятка - 3 шт.
  • Раздвижная штанга - 1 шт.

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