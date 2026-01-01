Grifon S-13 потолочная подвесная система 3х3 м

Описание

При использовании подвесной системы Grifon S-13 фотограф получает безграничную свободу в размещении осветительных приборов, ему становится доступна легкость в смене направленности освещения.

Система Grifon S-13 состоит из трех пантографов и четырех рельс. Вся система крепится к потолку. Подвесная потолочная система может быть установлена в помещении длиной более 3 метров, шириной более 3 м, высота потолков должна быть больше 2 м.

Подробнее о возможностях подвесной потолочной системы Grifon S-13 вы можете узнать у менеджеров магазина Фотогора.