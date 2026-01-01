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Raylab RT-12 Ultra стойка металлическая 120 см

Raylab RT-12 Ultra стойка металлическая 120 см

Raylab
Артикул: FTR-395

Маленькая стойка Raylab RT-12 Ultra для установки студийного оборудования. Стойка оснащена воздушным амортизатором и надежными металлическими зажимами.

Стойки серии ULTRA отличаются надежностью и качеством материалов. Стойки покрыты черной матовой краской для уменьшения бликов. Максимальная высота стойки – 120 см.

Описание

Технические характеристики:

  • Длина в сложенном состоянии (см) – 40
  • Максимальная рабочая высота (см) 120
  • Минимальная рабочая высота (см) 76
  • Максимальная нагрузка (кг) 4
  • Вес (кг) 0,9

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Наличие
более 10 шт

Grifon TL-4 - патрон для установки на стойку или штатив.

Имеет четыре цоколя на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно. Имеется крепление под зонт. Подходит для видео-, фото- и телевизионной съемок.

2 480 ₽
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