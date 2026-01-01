Phottix 88209 Saldo студийная компактная стойка 240 см до 3 кг нагрузки

Характеристики:
- макс. высота, см - 240
- в сложенном состоянии, см - 62
- резьба - 1/4"
- вес, кг - 1,6
- макс. нагрузка, кг - 3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (88209) Saldo - компактная стойка высотой до 240 см.
Складная алюминиевая стойка для установки оборудования. Состоит из 5 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление резьба 1/4”.
Изготовлена из алюминия и пластмассы.
Характеристики:
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