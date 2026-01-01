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Phottix 88209 Saldo студийная компактная стойка 240 см до 3 кг нагрузки
Phottix 88209 Saldo студийная компактная стойка 240 см до 3 кг нагрузки
Phottix 88209 Saldo студийная компактная стойка 240 см до 3 кг нагрузки

Phottix 88209 Saldo студийная компактная стойка 240 см до 3 кг нагрузки

Phottix
Артикул: NVF-9961

Phottix (88209) Saldo - компактная стойка высотой до 240 см.

Складная алюминиевая стойка для установки оборудования. Состоит из 5 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление резьба 1/4”.

Изготовлена из алюминия и пластмассы.

Описание

Характеристики:

  • макс. высота, см - 240
  • в сложенном состоянии, см - 62
  • резьба - 1/4" 
  • вес, кг - 1,6
  • макс. нагрузка, кг - 3

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