Арт. DAN-7690Raylab RF-02 отражатель 5в1 90x120 см
Наличие
в наличии 4-10 шт
Отражатель на каркасе Raylab RF-02 5 в 1 с пятью цветами (белый, черный, серебряный, золотой и на просвет) размером 90х120 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix 88193 PX200W стойка 200 см белая. 3-х секционная стойка высотой 200 см и весом 1 кг. Максимальная нагрузка 5 кг на центр. Длина в сложенном состоянии 71 см. Размеры трубок - 25,4; 22,2; 19,2 см.
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Отражатель на каркасе Raylab RF-02 5 в 1 с пятью цветами (белый, черный, серебряный, золотой и на просвет) размером 90х120 см.
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