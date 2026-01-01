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Phottix 88193 PX200W стойка 200 см белая
Phottix 88193 PX200W стойка 200 см белая
Phottix 88193 PX200W стойка 200 см белая
Phottix 88193 PX200W стойка 200 см белая

Phottix 88193 PX200W стойка 200 см белая

Phottix
Артикул: DAN-9512

Phottix 88193 PX200W стойка 200 см белая. 3-х секционная стойка высотой 200 см и весом 1 кг. Максимальная нагрузка 5 кг на центр. Длина в сложенном состоянии 71 см. Размеры трубок - 25,4; 22,2; 19,2 см.

Описание

Phottix 88193 PX200W стойка 200 см белая

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