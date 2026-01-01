Lumifor LT-1930-25 стойка студийная с пружинным амортизатором 1930 мм

Характеристики:
- максимальная высота, см – 193
- минимальная рабочая высота, см – 72
- размер в сложенном виде, см – 74
- количество секций – 3
- диаметр секций, мм – 16-25
- диаметр ножек, мм – 19
- вес нетто, кг – 0,9
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LT-1930-25 – стойка студийная с пружинным амортизатором, предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 3 кг на адаптер 5/8” (16 мм).
Характеристики:
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