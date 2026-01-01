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Lumifor LT-1930-25 стойка студийная с пружинным амортизатором 1930 мм

Lumifor LT-1930-25 стойка студийная с пружинным амортизатором 1930 мм

Lumifor
Артикул: NVF-5783

Lumifor LT-1930-25 – стойка студийная с пружинным амортизатором, предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 3 кг на адаптер 5/8” (16 мм). 

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 193
  • минимальная рабочая высота, см – 72
  • размер в сложенном виде, см – 74
  • количество секций – 3
  • диаметр секций, мм – 16-25
  • диаметр ножек, мм – 19
  • вес нетто, кг – 0,9 

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