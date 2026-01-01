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Kupo 226MB стойка комбинированная 112,5 - 340 см цвет черный
Kupo 226MB стойка комбинированная 112,5 - 340 см цвет черный
Kupo 226MB стойка комбинированная 112,5 - 340 см цвет черный

Kupo 226MB стойка комбинированная 112,5 - 340 см цвет черный

Kupo
Артикул: DAN-8921

Черная комбинированная стойка Kupo 226MB - трехсекционная стойка для оборудования с тремя опорными ножками, выдерживает нагрузку до 40 кг, имеет крепление 5/8" (16мм) и внутреннее крепление 28мм.

Описание

Технические характеристики

  • Материал – сталь с порошковым покрытием.
  • 2 колена, 3 секции.
  • Диаметр.: 40мм, 35мм, 30мм.
  • Диаметр ножки: 22 мм.
  • Максимальная высота 340 см.
  • Минимальная высота 138 см.
  • Допустимая нагрузка 40 кг.

Совместимые колёса KC-080R

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