Kupo 226MB стойка комбинированная 112,5 - 340 см цвет черный

Технические характеристики
- Материал – сталь с порошковым покрытием.
- 2 колена, 3 секции.
- Диаметр.: 40мм, 35мм, 30мм.
- Диаметр ножки: 22 мм.
- Максимальная высота 340 см.
- Минимальная высота 138 см.
- Допустимая нагрузка 40 кг.
Совместимые колёса KC-080R
Москва
Малая Семеновская 3с6
Черная комбинированная стойка Kupo 226MB - трехсекционная стойка для оборудования с тремя опорными ножками, выдерживает нагрузку до 40 кг, имеет крепление 5/8" (16мм) и внутреннее крепление 28мм.
Технические характеристики
Совместимые колёса KC-080R
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Kupo KCP-710B Convi Clamp w/Racheted Handle-Black – зажим с зубчатой рукояткой.
Устанавливается на любой трубке от 5 до 51 мм, также оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Оснащен упругой полиуретановой накладкой, за счет которой обеспечивается прочность захвата. Металлические детали - сталь, фиксатор - литой алюминий. С зажимом может быть использованы любые насадки для крепления устройств, фонов, осветительных приборов и т.п. Безопасность фиксации обеспечивается пружинной фиксирующей системой.
Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.
Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.