Kupo 226M Master Combo HD STAND стойка для осветительного оборудования

Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo (226M) Master Combo HD STAND – прочная и надежная стойка из хромированной стали для работы как в студии, так и на выезде. Максимальная нагрузка – 40 кг, вес – 9,2 кг. Стойка окрашена в черный цвет, что позволяет избежать нежелательных отражений света. Высота стойки может изменяться от 140 до 340 см. Диаметр основания 138 см, длина в сложенном виде составляет 132 см.
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Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three – колеса на студийные стойки с ножками диаметром 22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.