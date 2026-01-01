Kupo 226M Master Combo HD STAND стойка для осветительного оборудования

Артикул: NVF-2770

Kupo (226M) Master Combo HD STAND – прочная и надежная стойка из хромированной стали для работы как в студии, так и на выезде. Максимальная нагрузка – 40 кг, вес – 9,2 кг. Стойка окрашена в черный цвет, что позволяет избежать нежелательных отражений света. Высота стойки может изменяться от 140 до 340 см. Диаметр основания 138 см, длина в сложенном виде составляет 132 см.