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Kupo 135M Midi-Max Kit Stand стойка стальная

Kupo 135M Midi-Max Kit Stand стойка стальная

Kupo
Артикул: DAN-1455

Kupo 135M Midi-Max Kit Stand - стойка стальная.

Стойка для установки оборудования весом до 13 кг. Стойка четырехсекционная с тремя опорными ножками. Тип крепления 5/8" baby stud. Изготовлена из хромированой стали, диаметр ножек - 22 мм. 

Описание

Характеристики:

  • диаметр ножки, мм - 22 (совместимы с колесами KC080R)
  • максимальная высота, см - 350
  • минимальная высота, см - 98
  • материал - хромированная сталь
  • диаметр основания, см - 104
  • допустимая нагрузка, кг - 13

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