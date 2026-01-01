Kupo 135M Midi-Max Kit Stand стойка стальная

Характеристики:
- диаметр ножки, мм - 22 (совместимы с колесами KC080R)
- максимальная высота, см - 350
- минимальная высота, см - 98
- материал - хромированная сталь
- диаметр основания, см - 104
- допустимая нагрузка, кг - 13
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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