GreenBean Stand 380 GTX стойка

- максимальная высота, см – 365
- минимальная высота, см – 110
- размах треноги, см – 104
- максимальная нагрузка, кг – 5
- количество секций – 4
- диаметр секций, мм – 25/30/35/40
- диаметр секций ножек, мм – 25
- крепежный адаптер, дюйм – съемный, 5/8 (с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма)
- зажимы-фиксаторы – винтовые
- материал стойки – алюминиево-магниевый сплав
- материал фиксаторов – алюминиево-магниевый сплав
- амортизатор – воздушный
- длина в сложенном виде, см – 106
- вес стойки, кг – 3,26
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.