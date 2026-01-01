GreenBean Stand 380 GTX стойка

Артикул: OLE-0556

GreenBean Stand 380 GTX – алюминиевая четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором для установки студийного оборудования весом до 5 кг. Имеет стандартное крепление головки 5/8 дюйма, резьбу 1/4 и 3/8 дюйма, вес 3,26 кг. Высота варьируется от 110 до 365 см. Имеет металлические винтовые зажимы. Комплектуется лентой с липучкой для крепления провода.