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GreenBean Stand 380 GTX стойка

GreenBean Stand 380 GTX стойка

GreenBean
Артикул: OLE-0556

GreenBean Stand 380 GTX – алюминиевая четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором для установки студийного оборудования весом до 5 кг. Имеет стандартное крепление головки 5/8 дюйма, резьбу 1/4 и 3/8 дюйма, вес 3,26 кг. Высота варьируется от 110 до 365 см. Имеет металлические винтовые зажимы. Комплектуется лентой с липучкой для крепления провода.

 

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 365
  • минимальная высота, см – 110
  • размах треноги, см – 104
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • количество секций – 4
  • диаметр секций, мм – 25/30/35/40
  • диаметр секций ножек, мм – 25
  • крепежный адаптер, дюйм – съемный, 5/8 (с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма)
  • зажимы-фиксаторы – винтовые
  • материал стойки – алюминиево-магниевый сплав
  • материал фиксаторов – алюминиево-магниевый сплав
  • амортизатор – воздушный
  • длина в сложенном виде, см – 106
  • вес стойки, кг – 3,26

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