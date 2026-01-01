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-10 %
GreenBean GBStand 380 GTX стойка
GreenBean GBStand 380 GTX стойка
GreenBean GBStand 380 GTX стойка
GreenBean GBStand 380 GTX стойка

GreenBean GBStand 380 GTX стойка

GreenBean
Артикул: OLE-2358

Алюминиевая четырехсекционная стойка-тренога с воздушной амортизацией и шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Высота 110–365 см, максимальная нагрузка до 5 кг. Оснащена воздушным амортизатором, студийным пальцем 5/8" с винтами с резьбой 1/4" и 3/8" и металлическими винтовыми зажимами.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота 365 см
  • Минимальная высота 110 см
  • Максимальная нагрузка 5 кг
  • Вес 3,26 кг

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