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Godox 90F стойка
Godox 90F стойка
Godox 90F стойка
Godox 90F стойка
Godox 90F стойка

Godox 90F стойка

Godox
Артикул: DAN-4820

Стойка Godox 90F.

Двухсекционная, алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для цифровых камер. Нагрузка до 3 кг, рабочая высота - 9-88 см, длина в сложенном виде - 48,5 см. Для крепления оборудования предусмотрен шпигот 5/8" с резьбой 1/4" (в комплекте адаптер 3/8").

Описание

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 3 кг. Диаметр секций - 22 и 19 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Центральная колонна устанавливается в утяжеленное металлическое основание-треногу, опоры которой раскладываются по принципу веера. На конце каждой из трех опор предусмотрены резиновые накладки, для защиты поверхности на котрую установлена стойка от царапин.

В комплект стойки входит стальной палец-адаптер с резьбой 1/4", который может устанавливаться вместо колонны. В этом случае стойку можно использовать, как лягушку для установки оборудования в самой нижней точке. Также можно устанавливать телескопический колонну посередине, а палец-адаптер закреплять на конце одной из ног, тогда оператор одновременно может использовать не только камеру, но и дополнительное сопутствующее оборудование.

Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.

Характеристики:

  • высота - 9-88 см
  • длина в сложенном виде - 48,5 см
  • количество секций - 2
  • диаметр секций - 22, 19 мм
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • шпигот - 5/8"
  • резьба - 1/4", 3/8" (адаптер)
  • амортизация - нет
  • размеры упаковки - 49,5х7,5х7,5 см
  • вес - 1,3 кг

Комплектация

  • Центральная колонна телескопическая - 1 шт.
  • Основание - 1 шт.
  • Миниголовка шаровая - 1 шт.
  • Адаптер резьбы 3/8" - 1 шт.

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