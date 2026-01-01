Godox 90F стойка

Описание

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 3 кг. Диаметр секций - 22 и 19 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Центральная колонна устанавливается в утяжеленное металлическое основание-треногу, опоры которой раскладываются по принципу веера. На конце каждой из трех опор предусмотрены резиновые накладки, для защиты поверхности на котрую установлена стойка от царапин.

В комплект стойки входит стальной палец-адаптер с резьбой 1/4", который может устанавливаться вместо колонны. В этом случае стойку можно использовать, как лягушку для установки оборудования в самой нижней точке. Также можно устанавливать телескопический колонну посередине, а палец-адаптер закреплять на конце одной из ног, тогда оператор одновременно может использовать не только камеру, но и дополнительное сопутствующее оборудование.

Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.

Характеристики: