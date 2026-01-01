Godox 290F стойка 286 см для студийного оборудования с пружинным амортизатором

Описание

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 5 кг. Диаметр секций - 35, 30, 25 и 22 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.

Стойка оборудована пружинным амортизатором.

Характеристики: