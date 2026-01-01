Godox 290F стойка 286 см для студийного оборудования с пружинным амортизатором

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 5 кг. Диаметр секций - 35, 30, 25 и 22 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.
Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.
Стойка оборудована пружинным амортизатором.
Характеристики:
- высота - 144-286 см
- длина в сложенном виде - 104 см
- количество секций - 4
- диаметр секций - 35, 30, 25, 22 мм
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 5 кг
- шпигот - 5/8"
- резьба - 1/4", 3/8" (адаптер)
- амортизация - пружинный амортизатор
- размеры упаковки - 106,5х10х9,5 см
- вес - 2,2 кг