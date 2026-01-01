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Godox 290F стойка 286 см для студийного оборудования с пружинным амортизатором
Godox 290F стойка 286 см для студийного оборудования с пружинным амортизатором
Godox 290F стойка 286 см для студийного оборудования с пружинным амортизатором
Godox 290F стойка 286 см для студийного оборудования с пружинным амортизатором
Godox 290F стойка 286 см для студийного оборудования с пружинным амортизатором
Godox 290F стойка 286 см для студийного оборудования с пружинным амортизатором

Godox 290F стойка 286 см для студийного оборудования с пружинным амортизатором

Godox
Артикул: DAN-4817

Стойка Godox 290F.

Четырехсекционная, алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для цифровых камер. Нагрузка до 5 кг, рабочая высота - 144-286 см, длина в сложенном виде - 104 см. Для крепления оборудования предусмотрен шпигот 5/8" с резьбой 1/4" (в комплекте адаптер 3/8").

Описание

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 5 кг. Диаметр секций - 35, 30, 25 и 22 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.

Стойка оборудована пружинным амортизатором.

Характеристики:

  • высота - 144-286 см
  • длина в сложенном виде - 104 см
  • количество секций - 4
  • диаметр секций - 35, 30, 25, 22 мм
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • шпигот - 5/8"
  • резьба - 1/4", 3/8" (адаптер)
  • амортизация - пружинный амортизатор
  • размеры упаковки - 106,5х10х9,5 см
  • вес - 2,2 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Godox 290F - 1 шт.
  • Головка шаровая - 1 шт.
  • Адаптер резьбы 3/8" - 1 шт.

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