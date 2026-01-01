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Godox 240F стойка
Godox 240F стойка
Godox 240F стойка
Godox 240F стойка
Godox 240F стойка

Godox 240F стойка

Godox
Артикул: DAN-4816

Стойка Godox 240F.

Четырехсекционная, алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для цифровых камер. Нагрузка до 2 кг, рабочая высота - 68-240 см, длина в сложенном виде - 67 см. Для крепления оборудования предусмотрен шпигот 5/8" с резьбой 1/4".

Описание

Стойка предназначена для установки цифровых камер весом до 2 кг. Диаметр секций - 26, 22, 19 и 16 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.

Характеристики:

  • высота - 68-240 см
  • длина в сложенном виде - 67 см
  • количество секций - 4
  • диаметр секций - 26, 22, 19, 16 мм
  • диаметр ножек - 19 мм
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • шпигот - 5/8"
  • резьба - 1/4"
  • амортизация - нет
  • размеры упаковки - 70х8х8 см
  • вес - 1,2 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Godox 240F - 1 шт.
  • Головка шаровая - 1 шт.

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