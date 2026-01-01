Godox 240F стойка

Стойка предназначена для установки цифровых камер весом до 2 кг. Диаметр секций - 26, 22, 19 и 16 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.
Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.
Характеристики:
- высота - 68-240 см
- длина в сложенном виде - 67 см
- количество секций - 4
- диаметр секций - 26, 22, 19, 16 мм
- диаметр ножек - 19 мм
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 2 кг
- шпигот - 5/8"
- резьба - 1/4"
- амортизация - нет
- размеры упаковки - 70х8х8 см
- вес - 1,2 кг