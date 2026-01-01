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Godox 210F стойка
Godox 210F стойка
Godox 210F стойка
Godox 210F стойка
Godox 210F стойка
Godox 210F стойка
Godox 210F стойка

Godox 210F стойка

Godox
Артикул: DAN-4815

Стойка Godox 210F.

Пятисекционная, алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для цифровых камер. Нагрузка до 2 кг, рабочая высота - 56-213 см, длина в сложенном виде - 51 см. Для крепления оборудования предусмотрен шпигот 5/8" с резьбой 1/4" (в комплекте адаптер 3/8").

Описание

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 2 кг. Диаметр секций - 29, 26, 19, 16 и 13 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Реверсивные ноги для компактного хранения изготовлены из алюминиевого профиля сечением 16х7 мм, что значительно облегчило конструкцию

Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.

Характеристики:

  • высота - 56-213 см
  • длина в сложенном виде - 51 см
  • количество секций - 5
  • диаметр секций - 29, 26, 19, 16, 13 мм
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • шпигот - 5/8"
  • резьба - 1/4", 3/8" (адаптер)
  • амортизация - нет
  • размеры упаковки - 54,5х8х8 см
  • вес - 1,2 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Godox 210F - 1 шт.
  • Миниголовка шаровая - 1 шт.
  • Адаптер резьбы 3/8" - 1 шт.

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