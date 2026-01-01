Godox 210F стойка

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 2 кг. Диаметр секций - 29, 26, 19, 16 и 13 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.
Реверсивные ноги для компактного хранения изготовлены из алюминиевого профиля сечением 16х7 мм, что значительно облегчило конструкцию.
Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.
Характеристики:
- высота - 56-213 см
- длина в сложенном виде - 51 см
- количество секций - 5
- диаметр секций - 29, 26, 19, 16, 13 мм
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 2 кг
- шпигот - 5/8"
- резьба - 1/4", 3/8" (адаптер)
- амортизация - нет
- размеры упаковки - 54,5х8х8 см
- вес - 1,2 кг