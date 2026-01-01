Godox 210F стойка

Описание

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 2 кг. Диаметр секций - 29, 26, 19, 16 и 13 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Реверсивные ноги для компактного хранения изготовлены из алюминиевого профиля сечением 16х7 мм, что значительно облегчило конструкцию.

Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.

Характеристики: