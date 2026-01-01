images
images
images
images
Fotokvant LS-2600A стойка с воздушным амортизатором для студийного света
Fotokvant LS-2600A стойка с воздушным амортизатором для студийного света
Fotokvant LS-2600A стойка с воздушным амортизатором для студийного света
Fotokvant LS-2600A стойка с воздушным амортизатором для студийного света

Fotokvant LS-2600A стойка с воздушным амортизатором для студийного света

Fotokvant
Артикул: DAN-3983

Стойка с воздушным амортизатором Fotokvant LS-2600A для легкого и средней тяжести оборудования.

Стальная с пластиковыми элементами трехсекционная стойка с воздушным амортизатором для легкого и средней тяжести фотооборудования. Секции фиксируются надежными винтовыми зажимами. Для установки оборудования предусмотрен стандартный палец - 3/4". Максимальная рабочая высота - 260 см. Минимальный размер в сложенном состоянии - 100 см.  Цвет - черный. Вес - 1,6 кг. 

Описание

  • Максимальная рабочая высота - 260 см.
  • Минимальный размер в сложенном состоянии - 100 см.
  • Вес - 1,6 кг без коробки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
Арт. DAN-4045
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
Наличие
более 10 шт

Стойка легкая QZSD SL-255 с максимальной рабочей высотой 185 см.

Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Предназанчена для работы как на открытом воздухе и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48,5 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 185 см. Минимальная рабочая высота - 45 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.

2 210 ₽
В корзину
-10 %
Godox TL60 осветитель светодиодный для видеосъемки
Godox TL60 осветитель светодиодный для видеосъемки
Godox TL60 осветитель светодиодный для видеосъемки
Арт. DAN-9106
Godox TL60 осветитель светодиодный для видеосъемки
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Godox TL60 осветитель светодиодный для видеосъемки.

RGB-осветитель, мощность 18 Вт, регулировка яркости 0-100%, регулируемая цветовая температура 2700~6500К. Режимы работы RGB, HIS (36000 цветов), режимы имитации светофильтров, 14 спецэффектов. Color picker (выбор цвета по фотографии). Управление со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Встроенный аккумулятор, ЖК-дисплей. Клип-держатель, сетевой адаптер с кабелем питания, кабель RG45 DMX, кейс для хранения.

-10 %17 290 ₽
15 560 ₽
В корзину
Fotokvant AR-152-PF кольцо-адаптер Profoto 152 мм
Арт. DAN-3978
Fotokvant AR-152-PF кольцо-адаптер Profoto 152 мм
Наличие
более 10 шт

Кольцо-адаптер Fotokvant AR-152-PF для системы Profoto 152 мм.

Кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto. Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 152 мм.

4 320 ₽
В корзину
-10 %
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Арт. DAN-7500
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Godox SZ200Bi - это источник постоянного света с фокусируемым лучом, регулируемой цветовой температурой и высоким индексом цветопередачи.

Мощность - 200Вт. Диапазон регулировки цветовой температуры - от 2800K до 6500K. Расстояние беспроводного управления - 50 м.

-10 %41 290 ₽
37 160 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см для студийного освещения
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см для студийного освещения
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см для студийного освещения
Арт. NVF-8201
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см для студийного освещения
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.

1 740 ₽
В корзину
Fotokvant TRPR-02 KIT пантограф на рельсе 2 м
Fotokvant TRPR-02 KIT пантограф на рельсе 2 м
Fotokvant TRPR-02 KIT пантограф на рельсе 2 м
Арт. DAN-4668
Fotokvant TRPR-02 KIT пантограф на рельсе 2 м
Наличие
более 10 шт

Комплект Fotokvant TRPR-02 KIT пантограф с крепежными пятками для систем потолочного подвеса 2 м.

Система потолочного подвеса с двумя крепежными пятками Fotokvant TRK-01, рельсом Fotokvant TRR-02, одинарной кареткой и пантографом Fotokvant TRP-02.

15 140 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.