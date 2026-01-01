Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая

Артикул: DAN-9451

Компактная стойка карбоновая Fotokvant LS-1800CR Selens - легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48 см) и удобна в транспортировке.