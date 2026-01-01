images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая
Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая
Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая
Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая
Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая
Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая
Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая

Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая

Fotokvant
Артикул: DAN-9451

Компактная стойка карбоновая Fotokvant LS-1800CR Selens - легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48 см) и удобна в транспортировке. 

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота - 140 см.
  • Минимальная рабочая высота - 49 см.
  • Максимальная нагрузка - 5 кг.
  • Вес - 0,85 кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Benro MeVideo BMLIVESTCF Carbon Livestream stand стойка карбоновая
Benro MeVideo BMLIVESTCF Carbon Livestream stand стойка карбоновая
Benro MeVideo BMLIVESTCF Carbon Livestream stand стойка карбоновая
Арт. MTG-0634
Benro MeVideo BMLIVESTCF Carbon Livestream stand стойка карбоновая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Benro MeVideo BMLIVESTCF Carbon Livestream stand стойка карбоновая.

Легкая и компактная карбоновая стойка для выездных съемок.
Предназначена для установки LED-осветителей, компактных вспышек, микрофонов, смартфонов и других устройств, весом до 2 кг.
Идеальный выбор для путешествующих фотографов и видеографов.
Компактный размер в сложенном виде, вес 690 грамм, широкий диапазон регулировки высоты 49-220 см.

9 900 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes SMT 5814 переходник
Falcon Eyes SMT 5814 переходник
Арт. DAN-4154
Falcon Eyes SMT 5814 переходник
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Переходник Falcon Eyes SMT 5814 для студийного оборудования.

Адаптер-переходник с двумя отверстиями для шпигота 5/8", резьбовым наконечником 1/4" с гайкой и фиксирующим винтом. Изготовлен из стали. Вес адаптера - 92 г, длина посадочного винта - 18 мм.

-10 %600 ₽
540 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.