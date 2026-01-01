Fotokvant LS-1800CR Selens компактная стойка карбоновая

Характеристики:
- Максимальная высота - 140 см.
- Минимальная рабочая высота - 49 см.
- Максимальная нагрузка - 5 кг.
- Вес - 0,85 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Компактная стойка карбоновая Fotokvant LS-1800CR Selens - легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48 см) и удобна в транспортировке.
Характеристики:
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