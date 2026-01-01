Артикул: MTG-0634

Benro MeVideo BMLIVESTCF Carbon Livestream stand стойка карбоновая.

Легкая и компактная карбоновая стойка для выездных съемок.

Предназначена для установки LED-осветителей, компактных вспышек, микрофонов, смартфонов и других устройств, весом до 2 кг.

Идеальный выбор для путешествующих фотографов и видеографов.

Компактный размер в сложенном виде, вес 690 грамм, широкий диапазон регулировки высоты 49-220 см.