Benro MeVideo BMLIVESTCF Carbon Livestream stand стойка карбоновая.

Резиновые опоры ног гарантируют устойчивость на любой поверхности.
Эргономичные цанговые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию стойки на необходимой высоте.
Центральная растяжка позволяет одним движением привести стойку в рабочее положения и также быстро собрать ее.
В верхней части стойки имеется установочная резьба ¼ дюйма.
Характеристики:
- Вес, кг – 0,69
- допустимая нагрузка на стойку, кг – 2
- Минимальная высота, см – 48,5
- Максимальная высота, см – 220
- В сложенном виде, см – 48,5
- Материал – карбон