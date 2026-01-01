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Falcon Eyes LV-40 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-40 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-40 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-40 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-40 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-40 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-40 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-40 стойка для освещения

Falcon Eyes LV-40 стойка для освещения

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3952

Стойка Falcon Eyes LV-40 для освещения.

Стальная стойка для студийного оборудования, максимальная нагрузка - 20 кг, максимальная высота - 453 см, четыре секций, телескопическая нога, металлические винтовые зажимы. Для крепления оборудования имеет шпигот 5/8" и отверстие 1⅛" (junior).

Описание

Стойка состоит из трех секций диаметром 45, 40, 35 и 30 мм, которые надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Между секциями предусмотрены амортизирующие резиновые кольца.

Ножки из прямоугольного стального профиля (26 х 26 мм) обеспечивают устойчивое положение стойки на любой поверхности. Благодаря пластиковым насадкам они не царапают пол. Одна из ног - телескопическая (длина увеличивается на 25 см). Это дает возможность использовать стойку на поверхности с перепадом высот, например на лестнице, или наклонить ее под нужным углом, если дополнительно укомплектовать подходящим противовесом.

Стальной выдвижной шпигот 5/8" с винтовым креплением и отверстие 1⅛" (junior) позволяют установить оборудование весом до 20 кг. Для крепления тросика, страхующего установленное оборудование, предусмотрена металлическая проушина.

Хромированное покрытие защищает конструкцию от механического повреждения и коррозии, продлевая срок ее службы.

Характеристики:

  • высота максимальная - 453 см
  • высота минимальная - 142 см       
  • максимальная нагрузка - 20 кг
  • количество секций - 4
  • диаметр секций - 45/40/35/30 мм
  • размер профиля ножек - 26х26 мм
  • размах треноги - 130 см
  • длина в сложенном виде - 142 см
  • крепежный адаптер - шпигот 5/8", отверстие 1 1/8" (junior)
  • зажимы-фиксаторы - винтовые
  • вес - 11,2 кг

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