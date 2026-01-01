Bowens BW-6605 Handy стойка 85-195 см

Осветительные стойки Bowens изготовлены из анодированного алюминия и окрашены в черный цвет, что позволяет избежать нежелательных отражений света. Все фиксирующие элементы стоек Bowens выполнены из металла (в отличие от стоек многих других производителей, использующих пластик), что обеспечивает максимальную безопасность закрепленного оборудования и долговечность самих стоек.
-10 %
Арт. DAN-1276Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 - стойка для фото- видеостудии.
Стальная четырехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Стойка имеет пружинный амортизатор. Максимальная высота - 390 см.