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Bowens BW-6605 Handy стойка 85-195 см

Bowens BW-6605 Handy стойка 85-195 см

Bowens
Артикул: PSL-065

Bowens BW-6605 Handy – наиболее легкая и компактная из полноразмерных стоек Bowens. При этом достаточно прочная и надежная для работы как в студии, так и на выезде. Максимальная высота 195 см, длина в сложенном состоянии 85 см.

Описание

Осветительные стойки Bowens изготовлены из анодированного алюминия и окрашены в черный цвет, что позволяет избежать нежелательных отражений света. Все фиксирующие элементы стоек Bowens выполнены из металла (в отличие от стоек многих других производителей, использующих пластик), что обеспечивает максимальную безопасность закрепленного оборудования и долговечность самих стоек.  

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