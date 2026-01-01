Bowens BW-6605 Handy стойка 85-195 см

Артикул: PSL-065

Bowens BW-6605 Handy – наиболее легкая и компактная из полноразмерных стоек Bowens. При этом достаточно прочная и надежная для работы как в студии, так и на выезде. Максимальная высота 195 см, длина в сложенном состоянии 85 см.