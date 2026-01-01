Manfrotto 007CSU Senior стойка стальная 325 см

Описание

Manfrotto 007CSU Senior – профессиональная стальная стойка высотой 325 см

Manfrotto 007CSU Senior (артикул DAN-9684) — это сверхпрочная стальная стойка для профессиональных студий и съёмочных локаций. Максимальная высота 325 см, полезная нагрузка до 20 кг, усиленная конструкция с двойными ногами и распорками. Предназначена для мощного осветительного оборудования, крупногабаритных отражателей, тканевых фонов и других тяжёлых аксессуаров.

Стойка относится к серии Senior — самой надёжной линейке Manfrotto для стационарного использования. Благодаря стальной колонне и широкой базе (диаметр ножек 118 см) она сохраняет устойчивость даже при максимальном вылете и неровном полу.

Ключевые особенности

Высота до 325 см: позволяет поднимать свет на уровень выше человеческого роста, идеально для верхнего света или больших групповых портретов.

позволяет поднимать свет на уровень выше человеческого роста, идеально для верхнего света или больших групповых портретов. Надёжная стальная конструкция: колонна и база из стали, выдерживают интенсивную эксплуатацию в студии и на выезде.

колонна и база из стали, выдерживают интенсивную эксплуатацию в студии и на выезде. Двойные ноги с распорками: каждая из трёх секций ног состоит из двух параллельных труб и центральной распорки — максимальная жёсткость и устойчивость.

каждая из трёх секций ног состоит из двух параллельных труб и центральной распорки — максимальная жёсткость и устойчивость. Выравнивающая ножка: одна из опор регулируется по высоте, что позволяет выровнять стойку на неровном полу (например, на улице или в старых зданиях).

одна из опор регулируется по высоте, что позволяет выровнять стойку на неровном полу (например, на улице или в старых зданиях). Универсальная голова тип 14: комбинированное крепление включает гнездо 28 мм (1 1/8"), палец 16 мм (5/8") и винт 3/8" — подходит для любых студийных голов, адаптеров и оборудования.

комбинированное крепление включает гнездо 28 мм (1 1/8"), палец 16 мм (5/8") и винт 3/8" — подходит для любых студийных голов, адаптеров и оборудования. Полезная нагрузка 20 кг: выдерживает мощные моноблоки (например, Profoto D4, Broncolor Scoro), большие софтбоксы до 180 см, тяжёлые флаги и экраны.

выдерживает мощные моноблоки (например, Profoto D4, Broncolor Scoro), большие софтбоксы до 180 см, тяжёлые флаги и экраны. Совместимость с колёсами: рекомендованы колёса Manfrotto 109, Manfrotto 110, 110G (приобретаются отдельно) для мобильности в студии.

Технические характеристики

Максимальная высота: 325 см

325 см Минимальная высота: 124 см

124 см Длина в сложенном виде: 122 см

122 см Вес стойки: 7,3 кг

7,3 кг Полезная нагрузка: 20 кг (при полном выдвижении — 6,7 кг)

20 кг (при полном выдвижении — 6,7 кг) Диаметр ножек (макс. размах): 118 см

118 см Секции ног: 3, диаметр трубы 22 мм

3, диаметр трубы 22 мм Диаметр колонны: 35, 30, 25 мм (телескопическая)

35, 30, 25 мм (телескопическая) Материал колонны и базы: сталь

сталь Цвет: чёрный / серебряный

чёрный / серебряный Верхнее крепление: гнездо 28 мм + палец 16 мм + винт 3/8" (голова тип 14)

Для каких задач подходит стойка Manfrotto 007CSU Senior

Крупные фотостудии: как основная стойка для мощного постоянного и импульсного света.

как основная стойка для мощного постоянного и импульсного света. Видеосъёмка: установка больших LED-панелей (например, Aputure 600d, Godzilla) или осветительных приборов с навесным оборудованием.

установка больших LED-панелей (например, Aputure 600d, Godzilla) или осветительных приборов с навесным оборудованием. Фоновая поддержка: крепление тяжёлых тканевых или бумажных фонов шириной более 2,5 м.

крепление тяжёлых тканевых или бумажных фонов шириной более 2,5 м. Сценическое освещение: для театров, концертных залов и временных конструкций.

для театров, концертных залов и временных конструкций. Локационная съёмка на неровной поверхности: выравнивающая ножка помогает компенсировать уклон.

Преимущества перед лёгкими стойками

Максимальная устойчивость: двойные ноги с распорками исключают раскачивание, даже если на верхнем конце подвешен груз 15–20 кг.

двойные ноги с распорками исключают раскачивание, даже если на верхнем конце подвешен груз 15–20 кг. Безопасность: стойка не опрокинется случайно, что критично для дорогого оборудования и работы с людьми.

стойка не опрокинется случайно, что критично для дорогого оборудования и работы с людьми. Долговечность: сталь не деформируется со временем, выдерживает частую сборку-разборку и удары.

сталь не деформируется со временем, выдерживает частую сборку-разборку и удары. Стабильность на ветру: при работе на улице стойка не «парусит» благодаря массе и широкой базе.

Рекомендации по использованию

Перекладины журавля: стойка может быть использована со стандартными перекладинами с разъемом 28 мм, например, Phottix 88197 Saldo 160, Manfrotto 085BSL и пр.

стойка может быть использована со стандартными перекладинами с разъемом 28 мм, например, Phottix 88197 Saldo 160, Manfrotto 085BSL и пр. Для максимальной нагрузки 20 кг: используйте стойку без полного выдвижения колонны. Если нужна высота 325 см, груз не должен превышать 6,7 кг.

используйте стойку без полного выдвижения колонны. Если нужна высота 325 см, груз не должен превышать 6,7 кг. При работе на неровном полу: обязательно отрегулируйте выравнивающую ножку, чтобы все три опоры плотно стояли на поверхности.

обязательно отрегулируйте выравнивающую ножку, чтобы все три опоры плотно стояли на поверхности. Для мобильности в студии: установите колёса Manfrotto 109 или Manfrotto 110 — они крепятся на место «пяток» и позволяют перемещать загруженную стойку.

установите колёса Manfrotto 109 или Manfrotto 110 — они крепятся на место «пяток» и позволяют перемещать загруженную стойку. При транспортировке: стойка складывается в длину 122 см. Для защиты рекомендуется чехол (например, Manfrotto MB PLDR-813).

Совместимость с оборудованием

Моноблоки: Profoto D2, Broncolor Siros, Godox AD600, Hensel, Elinchrom.

Profoto D2, Broncolor Siros, Godox AD600, Hensel, Elinchrom. Софтбоксы и отражатели: любые с креплением под 16 мм или 28 мм.

любые с креплением под 16 мм или 28 мм. Фонодержатели: для рулонов бумаги шириной 2,7–3,2 м.

для рулонов бумаги шириной 2,7–3,2 м. Штативы для C-stand: используются как замена классическим C-stand при больших нагрузках.

Уход и хранение