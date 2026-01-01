Manfrotto 007CSU Senior стойка стальная 325 см

Manfrotto 007CSU Senior – профессиональная стальная стойка высотой 325 см
Manfrotto 007CSU Senior (артикул DAN-9684) — это сверхпрочная стальная стойка для профессиональных студий и съёмочных локаций. Максимальная высота 325 см, полезная нагрузка до 20 кг, усиленная конструкция с двойными ногами и распорками. Предназначена для мощного осветительного оборудования, крупногабаритных отражателей, тканевых фонов и других тяжёлых аксессуаров.
Стойка относится к серии Senior — самой надёжной линейке Manfrotto для стационарного использования. Благодаря стальной колонне и широкой базе (диаметр ножек 118 см) она сохраняет устойчивость даже при максимальном вылете и неровном полу.
Ключевые особенности
- Высота до 325 см: позволяет поднимать свет на уровень выше человеческого роста, идеально для верхнего света или больших групповых портретов.
- Надёжная стальная конструкция: колонна и база из стали, выдерживают интенсивную эксплуатацию в студии и на выезде.
- Двойные ноги с распорками: каждая из трёх секций ног состоит из двух параллельных труб и центральной распорки — максимальная жёсткость и устойчивость.
- Выравнивающая ножка: одна из опор регулируется по высоте, что позволяет выровнять стойку на неровном полу (например, на улице или в старых зданиях).
- Универсальная голова тип 14: комбинированное крепление включает гнездо 28 мм (1 1/8"), палец 16 мм (5/8") и винт 3/8" — подходит для любых студийных голов, адаптеров и оборудования.
- Полезная нагрузка 20 кг: выдерживает мощные моноблоки (например, Profoto D4, Broncolor Scoro), большие софтбоксы до 180 см, тяжёлые флаги и экраны.
- Совместимость с колёсами: рекомендованы колёса Manfrotto 109, Manfrotto 110, 110G (приобретаются отдельно) для мобильности в студии.
Технические характеристики
- Максимальная высота: 325 см
- Минимальная высота: 124 см
- Длина в сложенном виде: 122 см
- Вес стойки: 7,3 кг
- Полезная нагрузка: 20 кг (при полном выдвижении — 6,7 кг)
- Диаметр ножек (макс. размах): 118 см
- Секции ног: 3, диаметр трубы 22 мм
- Диаметр колонны: 35, 30, 25 мм (телескопическая)
- Материал колонны и базы: сталь
- Цвет: чёрный / серебряный
- Верхнее крепление: гнездо 28 мм + палец 16 мм + винт 3/8" (голова тип 14)
Для каких задач подходит стойка Manfrotto 007CSU Senior
- Крупные фотостудии: как основная стойка для мощного постоянного и импульсного света.
- Видеосъёмка: установка больших LED-панелей (например, Aputure 600d, Godzilla) или осветительных приборов с навесным оборудованием.
- Фоновая поддержка: крепление тяжёлых тканевых или бумажных фонов шириной более 2,5 м.
- Сценическое освещение: для театров, концертных залов и временных конструкций.
- Локационная съёмка на неровной поверхности: выравнивающая ножка помогает компенсировать уклон.
Преимущества перед лёгкими стойками
- Максимальная устойчивость: двойные ноги с распорками исключают раскачивание, даже если на верхнем конце подвешен груз 15–20 кг.
- Безопасность: стойка не опрокинется случайно, что критично для дорогого оборудования и работы с людьми.
- Долговечность: сталь не деформируется со временем, выдерживает частую сборку-разборку и удары.
- Стабильность на ветру: при работе на улице стойка не «парусит» благодаря массе и широкой базе.
Рекомендации по использованию
- Перекладины журавля: стойка может быть использована со стандартными перекладинами с разъемом 28 мм, например, Phottix 88197 Saldo 160, Manfrotto 085BSL и пр.
- Для максимальной нагрузки 20 кг: используйте стойку без полного выдвижения колонны. Если нужна высота 325 см, груз не должен превышать 6,7 кг.
- При работе на неровном полу: обязательно отрегулируйте выравнивающую ножку, чтобы все три опоры плотно стояли на поверхности.
- Для мобильности в студии: установите колёса Manfrotto 109 или Manfrotto 110 — они крепятся на место «пяток» и позволяют перемещать загруженную стойку.
- При транспортировке: стойка складывается в длину 122 см. Для защиты рекомендуется чехол (например, Manfrotto MB PLDR-813).
Совместимость с оборудованием
- Моноблоки: Profoto D2, Broncolor Siros, Godox AD600, Hensel, Elinchrom.
- Софтбоксы и отражатели: любые с креплением под 16 мм или 28 мм.
- Фонодержатели: для рулонов бумаги шириной 2,7–3,2 м.
- Штативы для C-stand: используются как замена классическим C-stand при больших нагрузках.
Уход и хранение
- Регулярно очищайте ноги и колонну от пыли и грязи.
- Не оставляйте стойку под дождём — сталь может ржаветь (при работе на улице сразу протирайте насухо).
- Храните в сухом помещении, в вертикальном или сложенном состоянии.