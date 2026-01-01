Kupo KSD1680C 35 LB/15 KG Sand Bag мешок для песка 15 кг

Описание

Сумка-противовес имеет форму «седловой сумки», идеально подходящую для размещения на ножках стойки или кронштейнах-журавлях. Эти сумки поставляются пустыми, чтобы вы могли заполнить их сами грузом по вашему выбору, что значительно снижает стоимость транспортировки.

Сумка имеет конструкцию с двойной липучкой которая гарантирует, что песок не будет высыпаться из сумки. Она оснащена сверху удобной ручкой с резиновым покрытием, чтобы вы могли легко перемещать ее, а также предусмотрена петля и пружинный фиксатор для подвешивания на крюки журавлей.

Размер - 33х36х6 см. Материал - двуслойный нейлон.