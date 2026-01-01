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Kupo KSD1680C 35 LB/15 KG Sand Bag мешок для песка 15 кг

Kupo KSD1680C 35 LB/15 KG Sand Bag мешок для песка 15 кг

Kupo
Артикул: NVF-9433

Kupo KSD1680C 35 LB/15 KG Sand Bag - мешок для песка с двумя заполняемыми частями, весом 15 кг.

При заполнении песокм предназначен для использования в качестве противовеса.


Описание

Сумка-противовес имеет форму «седловой сумки», идеально подходящую для размещения на ножках стойки или кронштейнах-журавлях. Эти сумки поставляются пустыми, чтобы вы могли заполнить их сами грузом по вашему выбору, что значительно снижает стоимость транспортировки.

Сумка имеет конструкцию с двойной липучкой которая гарантирует, что песок не будет высыпаться из сумки. Она оснащена сверху удобной ручкой с резиновым покрытием, чтобы вы могли легко перемещать ее, а также предусмотрена петля и пружинный фиксатор для подвешивания на крюки журавлей. 

Размер - 33х36х6 см. Материал - двуслойный нейлон.

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