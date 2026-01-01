Характеристики:
- 2 секции диаметром 45-55 мм
- Материал сталь и алюминий
- Максимальная нагрузка при полном выдвижении 6 кг
- Длина в сложенном виде 225 см
- Максимальная длина 363 см
- Вес 15 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-636B Big Boom журавль 225-363 см нагрузка до 6 кг
Самый большой журавль в линейке Kupo. Четырехстороннее редукторное управление обеспечивает возможность установки осветительного оборудования в положениях для панорамирования, наклонов, поворотов. Благодаря телескопической системе выдвижения журавль легко и просто использовать в самых сложных условиях. Журавль устанавливается на стойку с помощью втулки для студийного пальца диаметром 28 мм. На конце балки журавля предусмотрена втулка 16 мм с фиксатором для крепления стандартного студийного пальца.
В комплекте сумка-противовес (без наполнителя), зажим для кабеля.
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