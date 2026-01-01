Артикул: OLE-1465

Kupo KCP-636B Big Boom журавль 225-363 см нагрузка до 6 кг

Самый большой журавль в линейке Kupo. Четырехстороннее редукторное управление обеспечивает возможность установки осветительного оборудования в положениях для панорамирования, наклонов, поворотов. Благодаря телескопической системе выдвижения журавль легко и просто использовать в самых сложных условиях. Журавль устанавливается на стойку с помощью втулки для студийного пальца диаметром 28 мм. На конце балки журавля предусмотрена втулка 16 мм с фиксатором для крепления стандартного студийного пальца.

В комплекте сумка-противовес (без наполнителя), зажим для кабеля.