Grifon Crane-230MW кран для студийной вспышки с грузом

Артикул: NVF-6398

Grifon Crane-230MW – металлический кран-держатель для установки студийных осветителей. Состоит из стойки высотой 165-230 см, телескопической перекладины длиной 80-200 см и противовеса. Для удобства перемещения кран оборудован колесиками. Удобен в использовании при портретной и предметной съемке. С помощью журавля можно осветить объект съемки сверху. Можно использовать журавль для подвески прибора, чтобы подсветить волосы или фон под острым углом. Такое освещение также помогает при съемке рекламной фотографии.