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Grifon Crane-230MW кран для студийной вспышки с грузом
Grifon Crane-230MW кран для студийной вспышки с грузом

Grifon Crane-230MW кран для студийной вспышки с грузом

Grifon
Артикул: NVF-6398

Grifon Crane-230MW – металлический кран-держатель для установки студийных осветителей. Состоит из стойки высотой 165-230 см, телескопической перекладины длиной 80-200 см и противовеса. Для удобства перемещения кран оборудован колесиками. Удобен в использовании при портретной и предметной съемке. С помощью журавля можно осветить объект съемки сверху. Можно использовать журавль для подвески прибора, чтобы подсветить волосы или фон под острым углом. Такое освещение также помогает при съемке рекламной фотографии.

Описание

Максимальный диапазон высот: 3,2 м

Минимальная высота: 0,3 м

Секции: 2

Максимальная грузоподъемность: 10 кг

Длина стрелы крана: 0,8м + 2м

Вес: 14 кг

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