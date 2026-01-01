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GreenBean Titan BM-118 журавль

GreenBean Titan BM-118 журавль

GreenBean
Артикул: OLE-0546

GreenBean Titan BM-118 – стальная двухсекционная телескопическая перекладина для установки тяжелого оборудования весом до 10 кг. Позволяет фиксировать осветители в самых сложных положениях. Длина варьируется от 110 до 210 см, крепление 5/8 дюйма (16 мм). Устанавливается на 5/8 дюйма (16 мм) или 1 1/8 дюйма (28 мм) (Junior).

Описание

Перекладина снабжена металлическими зажимами-фиксаторами повышенной надежности. Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы. На рукоятке находится стальной крюк для крепления груза противовеса.

Технические характеристики:

  • длина стрелы, см – от 110 до 210
  • максимальная нагрузка кг – 10
  • количество секций – 2
  • диаметр секций, мм – 25/30
  • крепление осветителя, дюйм – 5/8 (16 мм, «папа»)
  • крепление на стойку, дюйм:
    • 5/8 (16 мм, «папа»)
    • 1 1/8 (28 мм, «Junior», «мама»)
  • зажимы-фиксаторы – винтовые
  • материал стойки – сталь, алюминий
  • материал фиксаторов – сталь, алюминий, ABS-пластик
  • амортизатор – нет
  • цвет – серебристый
  • вес, кг – 3,3

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