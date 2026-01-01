GreenBean Titan BM-118 журавль

Перекладина снабжена металлическими зажимами-фиксаторами повышенной надежности. Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы. На рукоятке находится стальной крюк для крепления груза противовеса.
Технические характеристики:
- длина стрелы, см – от 110 до 210
- максимальная нагрузка кг – 10
- количество секций – 2
- диаметр секций, мм – 25/30
- крепление осветителя, дюйм – 5/8 (16 мм, «папа»)
- крепление на стойку, дюйм:
- 5/8 (16 мм, «папа»)
- 1 1/8 (28 мм, «Junior», «мама»)
- зажимы-фиксаторы – винтовые
- материал стойки – сталь, алюминий
- материал фиксаторов – сталь, алюминий, ABS-пластик
- амортизатор – нет
- цвет – серебристый
- вес, кг – 3,3