Godox LB02 стойка-журавль

Описание

На конце перекладины закреплен съемный шпигот 5/8" с винтовой резьбой 1/4'' и 3/8'', на который устанавливаются осветители постоянного или импульсного света и другое стандартное студийное оборудование, например микрофоны.

Регулируемый угол наклона перекладины-стрелы позволяет максимально удобно расположить осветитель над объектом и при этом вывести журавль из кадра. Угол наклона стрелы фиксируется надежным замком кронштейна с крупной ручкой с «храповиком».

Стойка-журавль имеет надежную, устойчивую конструкцию, рассчитанную на интенсивную многолетнюю эксплуатацию. Для компенсации веса закрепленного оборудования служит груз-противовес. Двухобъемный мешок для песка входит в комплект.

Конструкция стойки журавля выполнена так, что несъемная перекладина вставляется в трубку верхней секции стойки. Длина кран-стойки в сложенном виде при этом 120 см, что обеспечивает сверхкомпактное хранение. Кроме того, вертикальное положение стрелы, заведенной в трубку верхней секции поможет увеличить общую высоту стойки до 3.8 м.

Воздушный амортизатор секции стойки и перекладины скомпенсирует удар и предохранит оборудование от удара в случае, если ассистент попытается резко изменить высоту стойки.

