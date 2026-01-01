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Godox LB02 стойка-журавль

Godox LB02 стойка-журавль

Godox
Артикул: DAN-8669

Godox LB02 - стойка-журавль с перекладиной, имеет максимальную высоту 180 см (2 секции), несъёмный шпигот 5/8", металлические винтовые зажимы. Предназначен для установки и быстрого позиционирования (в том числе под углом) осветителей среднего размера весом до 4 кг как в студии, так и на выезде.

Описание

 На конце перекладины закреплен съемный шпигот 5/8" с винтовой резьбой 1/4'' и 3/8'', на который устанавливаются осветители постоянного или импульсного света и другое стандартное студийное оборудование, например микрофоны.

Регулируемый угол наклона перекладины-стрелы позволяет максимально удобно расположить осветитель над объектом и при этом вывести журавль из кадра. Угол наклона стрелы фиксируется надежным замком кронштейна с крупной ручкой с «храповиком».

Стойка-журавль имеет надежную, устойчивую конструкцию, рассчитанную на интенсивную многолетнюю эксплуатацию. Для компенсации веса закрепленного оборудования служит груз-противовес. Двухобъемный мешок для песка входит в комплект.

Конструкция стойки журавля выполнена так, что несъемная перекладина вставляется в трубку верхней секции стойки. Длина кран-стойки в сложенном виде при этом 120 см, что обеспечивает сверхкомпактное хранение. Кроме того, вертикальное положение стрелы, заведенной в трубку верхней секции поможет увеличить общую высоту стойки до 3.8 м.

Воздушный амортизатор секции стойки и перекладины скомпенсирует удар и предохранит оборудование от удара в случае, если ассистент попытается резко изменить высоту стойки.

  • Максимальная высота стойки-журавль          180 см (в вертикальном положении перекладины 380 см)
  • Минимальная высота стойки-журавль           120 см
  • Длина стойки в сложенном виде                   120 см
  • Количество секций стойки                            2
  • Диаметры секций стойки                              34.5/29.5 мм
  • Диаметр ножек стойки                                 22 мм
  • Максимальная длина перекладины               260 см
  • Минимальная длина перекладины                110 см
  • Количество секций перекладины                  2
  • Диаметры секций перекладины                    24/20 мм
  • Поворот стрелы                                           180°
  • Крепление съемный шпигот                         5/8" с винтовой резьбой 1/4'' и 3/8''
  • Нагрузка не более                                      4 кг
  • Амортизатор                                                воздушный
  • Размер двухобъемный мешка для песка       23.5х24.5 см
  • Вес стойки-журавля                                    3.4 кг

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