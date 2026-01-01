Godox LB02 стойка-журавль

На конце перекладины закреплен съемный шпигот 5/8" с винтовой резьбой 1/4'' и 3/8'', на который устанавливаются осветители постоянного или импульсного света и другое стандартное студийное оборудование, например микрофоны.
Регулируемый угол наклона перекладины-стрелы позволяет максимально удобно расположить осветитель над объектом и при этом вывести журавль из кадра. Угол наклона стрелы фиксируется надежным замком кронштейна с крупной ручкой с «храповиком».
Стойка-журавль имеет надежную, устойчивую конструкцию, рассчитанную на интенсивную многолетнюю эксплуатацию. Для компенсации веса закрепленного оборудования служит груз-противовес. Двухобъемный мешок для песка входит в комплект.
Конструкция стойки журавля выполнена так, что несъемная перекладина вставляется в трубку верхней секции стойки. Длина кран-стойки в сложенном виде при этом 120 см, что обеспечивает сверхкомпактное хранение. Кроме того, вертикальное положение стрелы, заведенной в трубку верхней секции поможет увеличить общую высоту стойки до 3.8 м.
Воздушный амортизатор секции стойки и перекладины скомпенсирует удар и предохранит оборудование от удара в случае, если ассистент попытается резко изменить высоту стойки.
- Максимальная высота стойки-журавль 180 см (в вертикальном положении перекладины 380 см)
- Минимальная высота стойки-журавль 120 см
- Длина стойки в сложенном виде 120 см
- Количество секций стойки 2
- Диаметры секций стойки 34.5/29.5 мм
- Диаметр ножек стойки 22 мм
- Максимальная длина перекладины 260 см
- Минимальная длина перекладины 110 см
- Количество секций перекладины 2
- Диаметры секций перекладины 24/20 мм
- Поворот стрелы 180°
- Крепление съемный шпигот 5/8" с винтовой резьбой 1/4'' и 3/8''
- Нагрузка не более 4 кг
- Амортизатор воздушный
- Размер двухобъемный мешка для песка 23.5х24.5 см
- Вес стойки-журавля 3.4 кг